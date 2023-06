Sui social sono emersi nuovi retroscena in merito al battibecco avuto nei giorni scorsi da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Dopo aver smesso di seguirsi sui social e dopo che per ore si sono avvicendate indiscrezioni in merito a una loro presunta crisi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati a mostrarsi di nuovo insieme sui social confermando di aver avuto un semplice battibecco.

Sulla questione è intervenuto l’esperto di gossip Alessandro Rosica che, nelle sue stories, ha svelato che alla base della lite tra i due vi sarebbe stata una crisi di gelosia da parte di Sophie. “Gelosia di Sophie. Questa volta era totalmente infondata”, ha scritto Rosica nelle sue stories. Sarà vero?

Sophie e Basciano: i motivi della lite

Per 24 ore Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non sono apparsi sui social e hanno persino smesso di seguire i loro rispettivi profili, motivo per cui in tanti sui social hanno creduto che tra i due fosse in corso una rottura. A seguire i due sono tornati a mostrarsi uniti e sereni accanto alla piccola Celine (la figlia che hanno avuto circa un mese fa) e hanno chiarito di aver avuto un semplice battibecco. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

