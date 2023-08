Michela Murgia è scomparsa. Sui social in tanti – tra personaggi vip e non – stanno esprimendo il loro cordoglio per la triste notizia.

Da Luciana Littizzetto a Roberto Saviano, passando per la collega autrice Chiara Tagliaferri e l’attrice Geppi Cucciari, in tanti in queste ore tra i personaggi della cultura italiana stanno esprimendo il loro cordoglio per Michela Murgia. La celebre scrittrice è scomparsa a 51 anni e dopo che, a maggio, aveva annunciato di avere un cancro al quarto stadio.

“Ci eravamo messaggiate da poco e non potevo immaginare che tutto precipitasse così velocemente: un grande dolore e una immensa e troppo precoce perdita. Ci mancherà il tuo pensiero lucido e mai banale”, ha scritto Vladimir Luxuria in suo onore sui social.

Michela Murgia

Morte Michela Murgia: i messaggi di cordoglio

In tanti tra fan, amici e colleghi stanno ricordando e celebrando in queste ore Michela Murgia, la celebre scrittrice scomparsa a causa di un cancro. “Ma l’amor mio non muore”, ha scritto Roberto Saviano in onore della scrittrice, mentre Luciana Littizzetto gli ha fatto eco scrivendo: “Non so come faremo a stare senza di te. Ci hai insegnato come vivere e anche come morire”. A loro si è aggiunta anche Chiara Tagliaferri, amica e collaboratrice della Murgia che le è rimasta accanto fino alla fine, che ha scritto: “Si alza il vento, bisogna tentare di vivere. Con Michela”.

Anche il leader della Lega Matteo Salvini ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa della scrittrice e, condividendo via social una sua foto, ha scritto: “Una preghiera”.