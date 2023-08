Belen Rodriguez ha postato sui social un video che, secondo i fan, si riferirebbe ai tradimenti da lei subiti da parte di Stefano De Martino.

Storia al capolinea tra Belen e Stefano De Martino? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente nelle ultime settimane e sembra che alla base della questione possano esserci stati dei presunti tradimenti ai danni della showgirl. Al momento sulla questione non vi sono conferme ma Belen, nelle ultime ore, ha pubblicato un video in cui si vedono alcuni cervi in un parco. In tanti hanno creduto che il video degli animali si riferisse alle “corna” da lei subite e c’è chi (come Guendalina Canessa) le ha scritto:

“Corna in libertà”, oppure: “Raduno degli ex?”, e ancora: “Ricordo ancora quando Emma, tradita, cantò “Bella senz’anima”…chi tradisce una volta, tradisce sempre.”

Belen Rodriguez: il video e le ipotesi sul tradimento

In tanti tra fan, amici e colleghi di Belen Rodriguez hanno commentato l’ultimo post condiviso dalla showgirl credendo che esso fosse riferimento ai presunti tradimenti che, da settimane, si vocifera che lei abbia subito. Sulla questione al momento non vi sono conferme, ma Stefano De Martino nel frattempo ha postato un video in cui si sente una misteriosa voce femminile fuori campo. Si tratterà della sua nuova e presunta fiamma?