Sui social è spuntato un video di Stefano De Martino che ha allarmato i suoi fan in merito alla presenza di una sua nuova e misteriosa fiamma.

Stefano De Martino ha una nuova fiamma? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete, dove in tanti si sono accorti di un particolare in un video condiviso dallo stesso conduttore e ballerino. Stefano si è mostrato mentre era su una barca a Napoli e al suo fianco si sente dire a una voce di donna: “Dimmi, amore”. Al momento non è dato sapere chi fosse la donna misteriosa e se si stesse rivolgendo a lui.

Stefano De Martino: il video con la donna misteriosa

Stefano De Martino ha una nuova fiamma? Da giorni circolano voci in merito a un suo presunto addio a Belen Rodriguez e a un suo presunto legame tra il conduttore e l’attrice Beatrice Vendramin.

L’indiscrezione non ha ricevuto conferme ma in tanti, nelle ultime ore, si sono insospettiti per un video che lo stesso Stefano De Martino ha condiviso via social e dove si sente una voce di donna fuori campo dire “Dimmi, amore”. In tanti si chiedono se la donna in questione si stesse rivolgendo al ballerino e se sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi.