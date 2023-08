Prima il dimagrimento ora l’ipotesi “ritocchino”: Robbie Williams si racconta e svela cosa vorrebbe modificare del suo corpo.

Ha fatto e fa ancora cantare e ballare tutti con le sue canzoni, adesso Robbie Williams sta vivendo una sorta di nuovo inizio, anche a livello fisico. Il cantante, tornato ad entusiasmare i fan col suo ultimo tour, è apparso vistosamente dimagrito rispetto al solito e al tabloid The Sun ha spiegato di aver perso ben 12 chili di peso. Non solo. Imn programma per lui potrebbe esserci anche un piccolo intervento di chirurgia estetica…

Robbie Williams, dopo il dimagrimento il “ritocchino”

Come detto, Robbie Williams è tornato ad esibirsi in tour e ha stupito tutti con una forma fisica invidiabile. L’artista ha svelato al The Sun di aver deciso di prendersi cura del suo corpo e per farlo si è messo a dieta perdendo ben 12 chili.

Ora, però, nei suoi progetti futuri in termini di fisico e bellezza ci sarebbe anche un “ritocchino”. Il cantante ha raccontato di essere assolutamente favorevole alla chirurgia plastica se fatta con un senso e con logica ed è per questo che sta pensando ad un piccolo intervento.

“Tutti vedono solo la chirurgia plastica come qualcosa di sbagliato, come fosse cattiva e dicono ‘No, non farlo’. Nessuno invece vede la buona chirurgia, perché se fatta bene non si nota. La maggior parte delle persone nel mio settore si è sottoposto a interventi di un’ottima chirurgia plastica e nessuno lo sa”, le parole del cantante.

E sull’operazione a cui vorrebbe sottoporsi: “Voglio un riempimento del contorno occhi perché sembra che abbia gli occhi un po’ vuoti”, ha spiegato facendo riferimento alla volontà di migliorare il suo sguardo.

Di seguito anche un post Instagram della moglie del cantante dove si nota il dimagrimento dell’artista: