Si parla sempre con grande enfasi di Sonia Bruganelli, specie dopo l’annuncio della separazione con Paolo Bonolis. Ancora di più adesso, dopo che il settimanale Vero l’ha immortalata mentre dava un bacio sulle labbra ad un altro uomo. In realtà, però, le cose non sono esattamente come sembrano…

Sonia Bruganelli e il bacio con un uomo

Nelle ultime ore il settimanale Vero ha pubblicato sull’ultimo numero un servizio dedicato alla Bruganelli. In particolare ad un bacio che la donna ha dato, sulle labbra, ad un altro uomo. Attenzione, però, le cose non sono come potrebbero sembrare.

Infatti, lo stesso Vero ha precisato subito che si è trattato di un gioco con un amico. A fare ulteriore chiarezza sulla vicenda è stata poi la stessa Sonia che su Instagram ha condiviso la pagina del giornale con la foto del bacio e una didascalia: “Auguri nuovo uomo della mia vita”, taggando la persona in questione. Proprio il tag fa capire, non solo che si tratti davvero di un amico, ma anche che l’interessato è un collega di lavoro. Infatti, sbirciano la bio dell’uomo, Giuseppe Scagliola, si legge che di lavoro è autore di Ciao Darwin.

Infatti, l’occasione del bacio era probabilmente una cena di fine lavoro a cui ha preso parte pure Paolo Bonolis come si vede appunto dai vari scatti del servizio fotografico.

Insomma, Sonia ha davvero baciato un altro uomo ma si è trattato solo di un gioco.

