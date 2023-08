Qualche rumors di crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller in queste ore. A dare una risposta a tutti ci ha pensato la conduttrice…

Si sono moltiplicati in queste ultime ore i rumors relativi ad una ipotetica crisi tra Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller. Ma sarà davvero così? Tempo una giornata che la conduttrice ha voluto dare a tutti una risposta. In che modo? Con una fuga d’amore che lascia poco spazio ad interpretazioni…

Ilary Blasi in crisi con Bastian? La risposta

Ilary Blasi

Dopo il viaggio in Brasile di luglio, la Blasi e Bastian non si erano più fatti vedere insieme sui social scatenando tanti rumors, specie negli ultimi giorni. Non solo. La settimana scorsa la conduttrice era in Sardegna da sola e ha trascorso qualche giorno in compagnia di Michelle Hunziker e altri amici. Questo ha portato tutti a pensare che tra lei e il compagno ci fosse effettivamente qualcosa di “grigio” all’orizzonte.

Invece, niente di tutto questo. Infatti, Ilary, dopo essere tornata a Roma per stare un po’ con i figli, si è subito rimessa in viaggio e, questa volta, il suo compagno di avventura è stato proprio Bastian.

I due sono andati in montagna per quella che possiamo definire una vera e propria fuga d’amore, romantica, tra passeggiate e momenti di relax.

A documentarle proprio la presentatrice che su Instagram ha mostrato diversi momenti felici con la sua dolce metà.

Insomma, la loro relazione prosegue a gonfie vele. Rumors e indiscrezioni di crisi rispedite al mittente.

Di seguito, invece, un post Instagram recente della conduttrice con tre scatti della vacanza a Rio de Janeiro: