Riccardo Pozzoli e sua moglie Gabrielle Caunesil hanno annunciato che saranno presto genitori per la seconda volta.

Attraverso un video condiviso sui social Riccardo Pozzoli e sua moglie Gabrielle Caunesil hanno annunciato l’arrivo del loro secondo bebè. I due sono già genitori di Romeo, nato nel 2021. La coppia ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi e in tanti hanno fatto loro le congratulazioni per la splendida notizia.

Riccardo Pozzoli: Gabriele Caunesil aspetta il secondo figlio

L’ex fidanzato di Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli, è pronto ad allargare la famiglia: in queste ore lui e Gabrielle Caunesil, già genitori di un bambino, hanno annunciato che diventeranno presto genitori per la seconda volta. La notizia è stata accolta con enorme gioia dai fan della coppia, specie visto che in passato la moglie di Pozzoli aveva confessato i problemi da lei avuti nel tentativo di cercare una gravidanza.

“Finalmente il test è risultato positivo. Finalmente sarei diventata madre. A novembre 2020 ho parlato pubblicamente per la prima volta della mia infertilità, di quanto sia stata dolorosa … il mio bambino nascerà novembre 2021”, aveva dichiarato la Caunesil attraverso i social.