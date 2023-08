Massimo Segre ha lasciato la fidanzata Cristina Seymandi con una lettera durante quella che avrebbe dovuto essere la loro festa pre-nozze.

Massimo Segre, protagonista di spicco della finanza torinese, e Cristina Seymandi, ex collaboratrice di Chiara Appendino, sono stati i protagonisti di un episodio rapidamente diventato virale in rete (e riportato da La Repubblica) e riguardante quella che avrebbe dovuto essere la loro festa di pre-nozze.

I due infatti stavano insieme dal 2020 e durante il party in tanti si sarebbero aspettati di vederli annunciare i loro fiori d’arancio. A sorpresa però Massimo Segre ha letto una lettera indirizzata alla fidanzata con tanto di microfono e ha annunciato di volerla lasciare immediatamente perché lei lo avrebbe tradito più volte.

“Io dovrei annunciare che a ottobre io e Cristina ci dobbiamo sposare, poi riflettendo ho pensato che questo non è un regalo per lei ma più per me. Qual è il regalo da fare a Cristina? Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene più ancora del proprio. In questo caso, questa sera, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. Amare una persona, un noto avvocato, a cui tiene chiaramente più che a me”, ha chiosato.

Cristina Seymandi lasciata da Massimo Segre: la lettera

Un episodio a dir poco imbarazzante ha visto protagonista Cristina Seymandi, ex collaboratrice di Chiara Appendino, in quella che avrebbe dovuto essere la festa del suo “annuncio di nozze” con Massimo Segre, suo compagno da 3 anni.

Con un colpo di teatro, il banchiere ha letto una lettera a lei dedicata e, invece di chiederle la mano, ha svelato i suoi tradimenti tra l’imbarazzo generale (e quello della stessa Seymandi).

“Cari amici, non pensiate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto davanti a tutti voi ma Cristina è talmente in gamba nel raccontare le sue verità che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui stasera termino la mia convivenza con lei”, ha concluso.