Il consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà si è spento improvvisamente per un arresto cardiaco. Aveva solamente 48 anni.

Il mondo dello spettacolo piange Riccardo Laganà, il consigliere d’amministrazione Rai che si è spento a 48 anni per un arresto cardiaco. L’annuncio della sua scomparsa è stata data dalla Presidente Rai Marinella Soldi e dall’Amministratore Delegato Roberto Sergio, che in un comunicato ufficiale (diffuso da RaiNews) hanno fatto sapere:

“L’improvvisa scomparsa di Riccardo Laganà è un dolore profondo per tutta la ‘sua’ Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel Consiglio di Amministrazione, dando voce a chi, con il proprio lavoro, fa vivere quotidianamente il Servizio Pubblico”.

Riccardo Laganà è morto: il lutto

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Riccardo Laganà, consigliere d’amministrazione in Rai che aveva solamente 48 anni. La tragica notizia è stata colta con sgomento da tutti coloro che l’avevano conosciuto o che si erano ritrovati a lavorare insieme a lui.

Classe 1975 e originario di Roma, Laganà era stato eletto componente del Consiglio di amministrazione Rai nel 2018 ed era stato riconfermato nel ruolo nel 2021. Nel 1996 era stato assunto in Rai in qualità di tecnico della produzione e lavorava soprattuto all’interno del Centro di Produzione di Roma. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo pubblicamente il loro cordoglio per la sua scomparsa.