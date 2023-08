La showgirl e moglie di Icardi Wanda Nara è tornata a sedurre i fan dei social con un provocante bikini e le sue curve da capogiro.

Dopo aver suscitato clamore in tutto il mondo a causa delle notizie relative alle sue condizioni di salute, Wanda Nara è tornata a infiammare i social con una serie di scatti in bikini. La showgirl e moglie di Mauro Icardi si è mostrata in posa seducente su una spiaggia e in tanti, tra i fan, hanno lodato la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato.

“Sei bellissima, sembri davvero una Dea”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Non posso credere che tu sia mamma di cinque bambini”, e ancora: “Non puoi essere così bella… semplicemente meravigliosa”.

Wanda Nara: gli scatti seducenti in bikini

Wanda Nara è tornata a fare il pieno di like sui social grazie ai suoi scatti in bikini e in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i loro complimenti per il suo aspetto fisico e per le sue curve da capogiro.

La showgirl sembra aver ritrovato la serenità dopo un periodo non semplice e dopo che – secondo indiscrezioni – le sue ultime analisi non avrebbero dato buoni risultati. Secondo indiscrezioni alla showgirl sarebbe stata diagnosticata la leucemia, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme.