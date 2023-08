Sui social in tanti si sono scagliati contro l’attrice Cristina Marino, che ha condiviso un video dei suoi allenamenti.

Cristina Marino è stata travolta da un’ondata di polemiche sui social per un video da lei condiviso e in cui la si vede praticare degli esercizi fisici. Sui social c’è chi ha criticato l’attrice per il suo fisico “fin troppo muscoloso” e per aver mostrato un allenamento che non sarebbe adatto a tutti.

“Se ti alleni così, però, sembri un uomo”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Sport sì, ma a volte si esagera… un po’ di riposo fa sempre bene!”, e ancora: “Direi che non sono proprio esercizi fattibili da chiunque, ci vuole un’ottima preparazione, diamo consigli un po’ più pratici evitiamo che qualcuno si faccia male seriamente”.

Cristina Marino: il video dell’allenamento e le critiche

Una vera e propria valanga di critiche ha travolto l’attrice Cristina Marino che, attraverso i social, si è mostrata mentre praticava alcuni dei suoi esercizi fisici quotidiani.

“L’importante è farlo, e puoi farlo ovunque”, ha scritto l’attrice, da sempre impegnata nel motivare i suoi fan verso uno stile di vita all’insegna del benessere. L’attrice e moglie di Luca Argentero replicherà alle critiche sui social? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.