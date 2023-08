Alessia Cammarota si è confessata con i fan dei social dopo la nascita del suo terzo figlio, il piccolo Mattia.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sono più felici che mai ora che alla loro famiglia si è aggiunto il piccolo Mattia, loro terzo figlio. Nelle ultime ore è stata la stessa Alessia a confessare ai fan i retroscena di questo magico periodo rivelando quanti chili avrebbe perso dopo il parto e chiarendo anche come starebbero le cose tra lei e Aldo in questo momento.

“Nove mesi di dieta mi hanno aiutata sinceramente. Ma non credete che tutto sia perfetto l’attimo dopo. Manca ancora qualche kg e l’addome è comunque svuotato. Ci vorrà tempo, ma io sono tranquilla, non ho fretta. È semplicemente la natura“, ha confessato, aggiungendo anche perché lei e il fidanzato non si mostrerebbero spesso insieme.

Alessia Cammarota si è confessata con i fan dei social e, dopo aver raccontato alcuni dettagli sulla nascita del piccolo Mattia, ha svelato anche perché ultimamente lei e Aldo Palmeri non si sarebbero mostrati spesso insieme sui social.

“Ma Aldo non è mai con te?”, le ha chiesto qualcuno, a cui lei ha risposto ironica: “Perché l’ho venduto per una nuova borsa, mi avete beccata”, e ancora (mostrandosi insieme al padre dei suoi figli): “Ti avevano dato per disperso. Si è allontanato giusto un’oretta da me e guardate che occhiaie, la disperazione. Anche se voi non lo vedete sempre qua sta”