Secondo indiscrezioni il celebre attore Michele Morrone avrebbe avuto una lite in un parcheggio di Campomarino, in provincia di Taranto.

L’attore – stando all’indiscrezione – avrebbe dato in escandescenze dopo un’accesa discussione in un parcheggio e avrebbe aggredito il ragazzo, trasportato poco più tardi al pronto soccorso in ambulanza con contusioni sul corpo e al volto. Al momento Michele Morrone non ha ancora rotto il silenzio in merito alla vicenda.

Michele Morrone: la rissa per un parcheggio a Campomarino

In tanti tra i fan dei social sono impazienti di saperne di più e si chiedono se Michele Morrone romperà il silenzio e farà finalmente chiarezza in merito alla vicenda.