Secondo alcuni rumor pare che l’ex gieffino, Nicola Pisu, dopo l’esperienza al GF Vip con Miriana Trevisan potrebbe cercare l’amore nel dating di Maria De Filippi.

Secondo un’indiscrezioni riportata da PiuDonna.it, dopo la delusione rifilata da Miriana Trevisan al GF Vip Nicola Pisu starebbe cercando l’amore e potrebbe approdare a Uomini e Donne. Che sia come tronista o corteggiatore non è dato sapere ma l’ex gieffino potrebbe fare la sua comparsa nel dating show.

Nicola Pisu potrebbe andare a Uomini e Donne dopo il GF Vip

Il flirt con Miriana Trevisan è stato duro da digerire per Nicola Pisu che è rimasto scottato dal rifiuto dell’ex showgirl di Non è la Rai. Tra loro sembrava esserci una fortissima complicità ma proprio la Trevisan non era convinta di andare oltre. Tra loro la storia si chiude piuttosto bruscamente ma l’ex vippone del GF potrebbe approdare a Uomini e Donne per trovare l’amore. Su PiuDonna.it si legge: “Gli esperti sostengono che Nicola voglia ricercare l’amore ancora in tv e pare intenzionato a partecipare ai prossimi provini.” Non ci sono ancora conferme, né smentite da parte del diretto interessato ma non sarebbe poi così impensabile una sua partecipazione al dating. Si attendono risposte nei prossimi giorni.

