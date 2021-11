Alfonso Signorini stuzzica Adriana Volpe su Andrea Denver con il quale c’erano stati degli avvicinamenti al GF Vip, il conduttore insinua che i due si sono visti da soli.

Il condutture Alfonso Signorini riprende il discorso su Adriana Volpe e Andrea Denver. All’epoca dei fatti tra i due si è sfiorata una certa affinità che si è vista nella piscina della Casa, ma non è scattato nulla di serio. Rimane il dubbio che tra i due potesse nascere qualcosa e così il conduttore ha stuzzicato la Volpe.

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini

Nel corso della puntata Alfonso Signorini ha fatto riferimento a un tweet in cui si vede la piscina del GF Vip con alcune “coppie”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Alex Belli e Soleil Sorge e infine anche Adriana Volpe con Andrea Denver. Tra i due sembrava esserci un’affinità particolare che non è mai sbocciata e Alfonso Signorini stuzzica l’opinionista secondo quanto riportato da Blogtivvu: ” C’è pure Adriana Volpe con Denver. Era solo un servizio fotografico? Non lo so eh. Si è parlato molto di quello sfioramento lì ai tempi, me lo ricordo eh? Mah… ” Poi scatta l’insinuazione finale del conduttore che dice: “Ma è vero che vi siete incontrati a Milano, in gran segreto, tu e Denver, questo inverno? Io ho le foto…“. La reazione di Adriana è stata immediata, l’ex gieffina infatti ha dichiarato che lo ha rivisto solo dopo una rimpatriata con i colleghi del GF Vip ma nulla di compromettente.

