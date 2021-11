Katia Ricciarelli perde subito la pazienza con Patrizia Pellegrino in merito alla richiesta dell’ultima arrivata di fare una spesa apposita per lei.

Patrizia Pellegrino è entrata da pochissimo nella Casa del Grande Fratello Vip 6 come concorrente. Nonostante siano poche ore nel reality già ha fatto infuriare Katia Ricciarelli. Il motivo per cui si sono scatenati gli animi sarebbe la richiesta da parte della new entry di fare la spesa con alcune richieste personali. La discussione si infiamma tra le due e l’artista perde le staffe.

La lite tra Katia e Patrizia per il cibo distribuito nella Casa

Patrizia Pellegrino ha pensato di fare una richiesta particolare a Manila per la spesa della casa, e secondo le parole riportate da Blogtivvu, la gieffina dichiara: “Domani c’è la spesa, esatto. Purtroppo devo dirvi che mangio un po’ di pesce perché non posso mangiare tutti i giorni carne. Il pesce non lo prendete? Mi hanno detto che posso, mi sono informata…“

Katia Ricciarelli non ha gradito questa richiesta personale di Patrizia e si è infuriata: “Io che non mangio la carne devo aspettare i comodi vostri per mangiare un pezzo di pizza. Mi devo sacrificare per tutti gli altri? Senti ti prego, sei arrivata ieri non cominciare! Comincia a sacrificarsi tu per capire gli andamenti della casa… qualcuno si deve sacrificare? Ma perché se non sai nemmeno… siamo sempre stati tutti insieme.” Come andrà a finire tra loro? Patrizia sarà la prima nominata da Katia? Lo vedremo in seguito.

