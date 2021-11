La madre di Sharon Stone è stata colpita da un ictus e portata d’urgenza in una clinica, l’attrice si rivolge ai fan perchè possano rivolgere una preghiera per lei.

Dorothy Marie, la madre di Sharon Stone, è stata colpita nuovamente da un ictus. L’attrice è stata colpita già dalla perdita del nipotino e per questo chiede il supporto dei suoi fan sui social. Non è mancato l’affetto da parte dei suoi follower che si stringono a lei in questo momento delicato.

La madre di Sharon Stone colpita da un ictus: nuovo dolore per l’attrice

La mamma di Sharon Stone ha avuto un altro ictus che l’ha costretta in ospedale. Dorothy Marie aveva già avuto un episodio simile ma ne era uscita illesa, questa volta le sue condizioni risultano gravi. Sharon si rivolge al web e dichiara: “Dite una preghiera per Dorothy Marie Stone, mia mamma, che oggi è stata colpita da un altro grave ictus”. L’attrice ha di recente subito un altro dramma ovvero la perdita del suo nipotino che purtroppo non ce l’ha fatta. River Williams era gravemente ammalato ed scomparso all’età di un anno. Il dolore per la sua perdita ha segnato profondamente la Stone e la famiglia ha deciso di donare gli organi del bambino per poter salvare altre vite. Ecco il post:

