Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha postato una foto sulle storie instagram che ha causato l’ira di Fabrizio Corona che replica in modo duro alla modella.

Fabrizio Corona si scaglia con parole pesanti contro Giorgia Soleri, modella e attivista. Una foto pubblicata sulle Storie Instagram ha letteralmente fatto impazzire l'ex paparazzo che ha investito la fidanzata di Damiano David. La modella ha pubblicato una foto che ha scatenato l'ira di Corona.

Le forti dichiarazioni di Fabrizio Corona su Giorgia Soleri

“Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c’è più bisogno”. Queste le parole di Fabrizio Corona che si è infuriato dopo aver visto che Giorgia Soleri ha pubblicato una foto con i peli sulle ascelle. L’attivista è sempre stata al centro del dibattito per aver proposto con forza temi femminili, compresa la malattia che l’ha colpita: la vulvodinia. Un disturbo che colpisce pochissime donne e di cui si parla molto poco e di cui si è fatta carico la modella. Il re del gossip si è scagliato con molta furia postando sul suo profilo la foto di Giorgia con sotto il suo pesante commento. D’altronde l’ex paparazzo non è affatto nuovo a queste critiche molto violente nei confronti di molti personaggi dello spettacolo.

