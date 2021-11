Federica Panicucci convolerà a nozze con Marco Bacini nel 2022: il matrimonio sarà classico e in grande stile per la conduttrice.

Secondo l’indiscrezione del settimanale Chi, Federica Panicucci convolerà a nozze con Marco Bacini. E’ ufficiale, i due si sposeranno nel 2022 anche se non hanno ancora fissato il giorno e la conduttrice rivela come immagina il grande giorno. Finalmente potrà coronare il suo sogno d’amore.

Le dichiarazioni di Federica Panicucci sul matrimonio

“Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico. Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi”. Queste le parole che Federica Panicucci rivela a Chi. sul grande giorno in cui convolerà a nozze con il suo amore Marco Bacini. I due sono sempre più innamorati e felice e già avevano questa voglia di sposarsi da tempo. Su Instagram avevano lasciato diversi indizi e ora arriva la conferma del giorno che coronerà il loro amore. Federica è molto presa da lui, tanto che per il suo compleanno, come dedica, scriveva: “Dove vuoi che vada senza te. Tu sei il mio posto nel mondo. Buon compleanno amore mio“. Una bellissima coppia, il cui legame diventa forte giorno dopo giorno. Ora si attende che la coppia fissi la data in modo ufficiale ma rimane la scelta del 2022 come anno. Ecco il post:

