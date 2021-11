Dopo le news diffuse in questi giorni, Paola Di Benedetto smentisce la sua presunta relazione con Ludovico Tersigni, il nuovo presentatore di X Factor.

In questi ultimi giorni, il web è impazzito per un nuovo gossip: un presunto flirt tra Paola Di Benedetto e Ludovico Tersigni, il nuovo giovanissimo conduttore di X Factor. Ma la notizia non è passata inosservata agli occhi della Di Benedetto che, intervistata da Fanpage, ha smentito subito la presunta relazione.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

L’ex vincitrice del GF Vip ha, infatti, detto la sua su tutti i rumors circolati in questi giorni, che addirittura parlavano di un bacio appassionato tra lei e Tersigni. Paola Di Bendettto ha così risposto a Fanpage sul presunto flirt: “Sono uscite delle notizie in questi giorni, ma sono fake news. L’ho conosciuto durante questa stagione di X Factor. Lo considero un bravo professionista”

Infatti, Paola e Ludovico lavorano insieme nel team di X Factor, lui come conduttore al posto di Alessandro Cattelan e lei presenta Hot Factor, lo spazio dedicato ai commenti a caldo di giudici e concorrenti subito dopo la fine del Live.

Nonostante in molti abbiano tifato per questa nuova coppia, Paola Di Benedetto ci tiene a precisare che al momento non c’è nessuno nella sua vita, nessun flirt, dopo la rottura con Federico Rossi: “Al momento non ho un fidanzato. Sono molto assorbita dalla mia attività lavorativa e, ultime parole famose, credo di non avere tempo per un fidanzato ora.”

Al momento, l’ex Madre Natura si sta focalizzando sulla carriera, che negli ultimi anni procede in discesa, tra programmi tv, conduzione radiofonica a RTL 102.5, lavoro che ha sempre sognato fare, e adesso l’occasione di X Factor con Sky.

Riproduzione riservata © 2021 - DG