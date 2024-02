Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, ha stupito tutti con un video in relazione alla recente polemica sanremese con John Travolta.

Anche Nicola Carraro, marito di Mara Venier, evidentemente, sta seguendo il Festival di Sanremo 2024. Altrimenti non si spiegherebbe un curiosissimo video che l’uomo ha condiviso sui social dove, di fatto, riprende la polemica sul ‘Ballo del Qua Qua’ che ha coinvolto Amadeus, Fiorello e John Travolta. L’imprenditore, in compagnia di alcuni amici, è diventato virale per alcune parole ma soprattutto per un balletto scatenato.

Nicola Carraro, il video e il ‘Ballo del Qua Qua’

Le polemiche sanremesi relative a John Travolta e al ‘Ballo del Qua Qua‘ sono arrivate fino a Santo Domingo dove il marito di Mara Venir, Nicola Carraro sta vivendo e si sta divertendo ad osservare tutto della kermesse musicale.

L’uomo, insieme a due amici, ha deciso di mostrare la sua grande ironia e mettersi in gioco facendo riferimento, appunto, a quanto accaduto nelle scorse ore all’Ariston col noto divo di Hollywood.

Nicola e due amici, mentre erano a giocare a golf, hanno deciso di ironizzare: “Chi balla il ballo del Qua Qua è un deficiente, un cretino“, si sente dire dall’uomo nel filmato. Una frase che viene poi accompagnata da una scenetta incredibile.

Infatti, proprio Carraro e gli amici, poco dopo, iniziano a più riprese a ballare la danza famosissima. Solo sul finire del filmato, ecco arrivare una donna – probabilmente la sua domestica – che dice: “Te hai bisogno di un’intelligenza… Artificiale”.

Le gesta dell’uomo e dei suoi amici sono diventate subito virali raccogliendo una quantità di like e commenti infinita.

