Altro viaggio per Belen che dopo la Scozia è partita per Dubai. Sui social ecco una serie di domande a cui l’argentina ha replicato con forza.

Dopo aver raccontato parte del suo viaggio in Scozia, tra paesaggi mozzafiato e riflessioni, Belen Rodriguez non si ferma e si prepara ad un’altra avventura. L’argentina è partita alla volta di Dubai dove, ovviamente, ci sono ben altre temperature. La donna ha ricevuto diversi messaggi privati e non sui social e, stuzzicata da qualche “odiatore”, ha deciso di rispondere a tono.

“Belen da cosa scappi?”: la risposta

Belen Rodriguez

Un viaggio al freddo della Scozia e poi uno al caldo di Dubai. Come detto, la bella Belen non si ferma mai anche se, in questo caso, la sua non pare essere una fuga dalla vita di tutti i giorni ma una partenza per lavoro.

A confermarlo la diretta interessata che ha deciso di rispondere alle curiosità di alcuni utenti. In particolare una follower le ha scritto: “Ma da cosa scappi? Per fortuna che hai dei genitori come i tuoi”, con chiaro riferimento al fatto che i figli dell’argentina, forse, sono con i nonni in questo momento.

La showgirl ha quindi replicato: “Chi scappa da che? Sono qui per lavoro“.

Una risposta forte e decisa che non ha portato la donna ad arrabbiarsi anche a giudicare dalle successive parole dette a chi, invece, semplicemente le chiedeva come stesse: “Sto bene! Sono arrivata qui per lavoro… Me la godrò per bene!“.

Ad un altro utente, poi, ha aggiunto: “Sono qui per lavoro, ma mi divertirò anche molto! Adesso riposo un po’ che ho dormito poco in aereo”.

L’argentina è quindi a Dubai per questioni professionali e, a quanto sembra, si trova da One&Only One Za’abeel, probabilmente per promuovere il resort.

Di seguito anche un recente post Instagram della showgirl dalla calda meta raggiunta: