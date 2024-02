Dopo la presunta rottura con Elio Lorenzoni, la showgirl argentina si è concessa una vacanza (forse) da sola.

Belen Rodriguez ha lasciato l’Italia ed è volata in Scozia. La showgirl argentina ha fatto sapere ai suoi followers tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram che trascorrerà alcuni giorni in Inghilterra. Tuttavia non ha specificato il motivo del viaggio, nè tanto meno se sia sola o in compagnia di qualcuno. È evidente, però, che con lei non ci sia Elio Lorenzoni e questo sembra dare ulteriore conferma delle voci secondo le quali la loro storia d’amore sia giunta al termine.

Belen Rodriguez in Scozia

Nelle scorse ore, sul profilo Instagram della showgirl argentina sono comprese diverse storie “misteriose”. Dapprima Belen ha fatto vedere ai fan di essere in auto, in direzione aeroporto. Dopodiché, in serata, ha fatto sapere di trovarsi in Scozia e ha condiviso diverse foto scattate allo specchio della casa dove alloggerà nei prossimi giorni. Non è passato inosservato anche il fatto che sulla mano della showgirl non ci sia più l’anello di fidanzamento che le aveva regalato il compagno.

Sembra proprio che Belen Rodriguez voglia concedersi una vacanza in solitaria: con lei non ci sono nè i figli, Santiago e Luna Marì, nè tantomeno Elia Lorenzoni. Stando alle ultime indiscrezioni di Fabrizio Corona e alle recenti rivelazioni degli amici, infatti, la loro storia sarebbe giunta al capolinea.

Il segreto della donna più felice del mondo

La showgirl ha risposto ad alcuni commenti che i followers hanno lasciato sotto i suoi post, fatta eccezione a quelli che chiedono insistentemente dove si trovi l’imprenditore bresciano. Tra tutti, non è passata inosservata la risposta ad un messaggio lasciato da una fan che scrive: “Sii libera guardando il mare“. Belen, infatti, ha risposto affermando “Il segreto della donna più felice del mondo“. Molti si domandano se questo commento non sia proprio la conferma che la showgirl è tornata single.