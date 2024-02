A Pomeriggio 5 un opinionista ha detto di trovare poco elegante Perla Vatiero, esprimendo tutt’altro parere su Beatrice Luzzi.

Non solo Alfonso Signorini al Grande Fratello, ma anche Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si è occupata delle discussioni tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, che attualmente animano il reality di Canale 5. Riassumendo quanto accaduto tra le due concorrenti, Myrta è rimasta imparziale, mentre un opinionista ha preso le parti di Beatrice.

Le critiche dell’opinionista

A Pomeriggio 5, il programma condotto Myrta Merlino, Davide Maggio ha voluto esprimere la sua opinione su Perla Vatiero: il giornalista si è sbilanciato affermando di trovare poco elegante l’ex fidanzata di Mirko Brunetti, mentre ha espresso un parere positivo su Beatrice Luzzi.

L’opinionista di Pomeriggio 5 ha elogiato Beatrice, descrivendola come una persona intelligente e sveglia: “Assolutamente sì, questo è uno scontro tra donne capo branco, è vero Myrta. Però devo dirti la verità, io sono decisamente team Beatrice.” Dopodiché ha precisato: “È una giocatrice acuta, sveglia, invece Perla purtroppo non lo è. Per me è esattamente l’opposto del concetto che ho io di eleganza“. Consapevole di quanto detto, ha aggiunto: “Le cose dobbiamo dirle per come stanno. Io la trovo una donna poco elegante. E dico poco elegante verbalmente e anche per come si pone“.

Alfonso Signorini

I commenti suoi social

In risposta alle dichiarazioni di Davide Maggio, sono stati pubblicati diversi commenti sui social. Tra questi di legge: “No vabbè anche Davide Maggio è team Beatrice. In diretta su Pomeriggio 5 sta dicendo che Perla non è elegante né per come parla né per come si pone, da applausi. E i Perletti muti“. Un altro invece dice: “Ha detto solo la verità, la poca eleganza schifata da chiunque“. E ancora, “Davide Maggio parlando la lingua della verità e descrivendo alla perfezione Perla“.

Ecco Perla durante il GF