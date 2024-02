Dopo la nascita del figlio Paolo, Nicola Mazzocato e Armando Anastasio hanno annunciato con gioia di essere diventati di nuovo genitori.

Nicole Mazzocato è diventata mamma per la seconda volta e in queste ore sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le congratulazioni per l’arrivo del suo secondo bebè, Davide. Nel 2022 Nicole è diventata mamma del piccolo Paolo e, dopo appena un anno, l’ex corteggiatrice di UeD ha svelato ai fan di essere di nuovo in dolce attesa.

Nicole Mazzocato ha partorito: è nato il secondo figlio

Nicole Mazzocato è più felice che mai e nelle ultime ore ha svelato via social di esser diventata madre per la seconda volta: lei e Armando Anastasio sono diventati genitori del loro secondo figlio, il cui nome è stato tenuto top secret dall’influencer ed ex corteggiatrice per tutta la durata della gravidanza.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le congratulazioni e non vedono l’ora di saperne di più sulla nascita di suo figlio.

“È un periodo troppo bello e davvero magico. Siamo molto grati e consapevoli di essere davvero fortunati. Amore genera amore”, ha dichiarato lei durante il suo ultimo red carpet a Venezia e dopo aver annunciato l’arrivo del suo secondo bebè, Davide. A quanto pare tutto procederebbe a gonfie vele anche con il fidanzato Armando Anastasio, con cui l’ex corteggiatrice ha costruito una splendida famiglia.

Attraverso le sue stories via social Nicole aveva anche confessato ai suoi fan di aver scoperto di essere incinta per puro caso, poco prima di partire per le Maldive. “Ho scoperto di essere incinta con un semplice ritardo. Dovevo partire per le Maldive con Armando e il giorno della partenza mi sarebbe dovuto arrivare il ciclo. Inizialmente ho dato diverse giustificazioni al mio ritardo, pensavo potesse essere causa del viaggio, dello stress, del caldo, della stanchezza”, aveva raccontato nelle sue stories. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita privata e sulla sua maternità.