La compagna di Francesco Totti ha pubblicato una storia in cui fa espressamente riferimento alla battuta di Ilary a Verissimo.

La compagna di Francesco Totti ha condiviso una storia con un chiaro riferimento alla battuta fatta recentemente dalla conduttrice a “Verissimo”. Noemi Bocchi, attraverso i suoi canali social, fa intendere che non è solo una semplice spettatrice e che il suo silenzio è una scelta voluta.

Le frecciatine social di Noemi Bocchi a Ilary

Noemi Bocchi ha voluto sottolineare che il suo silenzio, in seguito alle recenti dichiarazioni fatte in televisione da parte di Ilary Blasi, è frutto di una scelta ben precisa. Nelle ultime settimane, infatti, i riflettori dei media sono tornati sull’ormai terminata relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, in quanto di recente è uscito il primo libro della conduttrice, “Che stupida“, dove sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla loro separazione.

Durante le ultime apparizioni della showgirl non sono di certo mancate le frecciatine nei confronti dell’ex marito e della nuova compagna, Noemi Bocchi, la quale non ha mai attaccato direttamente l’ex moglie di Totti. In occasione dell’uscita del documentario “Unica” aveva usato la stessa strategia di questi giorni, e aveva semplicemente affermato: “Non ho tempo per le cose che non valgono niente“.

Noemi Bocchi

Anche questa volta non ha fatto un riferimento diretto alle confessioni pubbliche della conduttrice, ma era chiaro a tutti di cosa stesse parlando: nelle storie Instagram, Noemi ha pubblicato una foto del suo compagno che fa con le mani il segno di vittoria, accompagnato da una gif con alcuni libri che si accumulano, facendo espressamente riferimento alla battuta di Ilary a “Verissimo“: “Se leggerà il mio libro? Totti che legge un libro?”

Le ultime rivelazioni di Ilary Blasi

Dopo un anno di silenzio, Ilary Blasi sta raccontando senza filtri la sua versione sulla fine del matrimonio con Francesco Totti: nel documentario ha parlato della gelosia dell’ex calciatore a seguito di un caffè che lei ha preso con un personal trainer, e di come da quel momento le cose siano precipitate. Cristiano Iovino, poi, è uscito recentemente allo scoperto raccontando di una “frequentazione intima” con Ilary, che lei tuttavia ha smentito.