Mirko Brunetti ieri sera è entrato nella casa del GF dove ha incontrato Perla, la sua ex fidanzata. Imbarazzo e lunghi abbracci. Ecco cosa è successo.

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 23 gennaio 2024, Mirko Brunetti è tornato nella casa e ha avuto occasione di confrontarsi sia con Greta Rossetti che Perla Vatiero, il cui incontro è stato particolarmente emozionante. L’ex concorrente ha festeggiato il compleanno lo scorso 19 gennaio e, dopo aver visto la clip dove la sua ex gli fa gli auguri affermando di volergli bene e “forse anche di più“, ha detto scherzosamente che non credeva si “ricordasse il giorno“. I due hanno poi avuto modo di riabbracciarsi.

L’abbraccio di Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Subito dopo aver visto la sua ex fidanzata Perla Vatiero , Mirko Brunetti si è complimentato con lei dicendole: “Stai bene con questi capelli“. La coppia poi si è lasciata andare ad un lungo abbraccio, e agli spettatori non è sfuggito il fatto che entrambi fossero evidentemente in imbarazzo.

Il pubblico, quindi, ha iniziato a chiedere un “bacio“, ma entrambi hanno fatto segno di no con la mano. “L’amore non è mai finito, ma stare insieme è un altro discorso” ha commentato Mirko prima che lei scoppiasse in lacrime a causa dello scontro avuto con Beatrice Luzzi (scaturito in seguito ad accuse reciproche e frecciatine più o meno velate). “Ho capito come stai, sono l’unico” ha commentato ancora l’ex gieffino. Poi ha tentato di consolarla dicendole: “Tu non sei aggressiva, volevano capirti“, e per farle sentire ulteriormente la sua vicinanza, nel frattempo l’ha stretta forte a sé.

In occasione dell’uscita di Mirko dalla casa del Grande Fratello, inoltre, Perla gli aveva dedicato parole piene di sentimento.

Grande Fratello 2023 logo

Il confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti

Mirko, nel corso della visita alla casa, ha potuto salutare anche Greta Rossetti, che negli ultimi tempi pare si sia dedicata a lavorare su se stessa ed essere diventata una donna forte: “Sto lavorando tanto, sto partendo dai dolori che ho vissuto, anche collegati a quel programma“.

Spiega poi che quello a “Temptation” è stato un periodo difficile, e che in lui ha trovato una persona capace di capirla. “Mi sono lasciata andare e abbiamo creato un rapporto – spiega ancora – un rapporto d’amicizia più che d’amore“.

L’ex concorrente ha poi replicato dicendo: “Mi dispiace quando Greta sminuisce il nostro rapporto, so cosa ha vissuto dopo il programma. Siamo maturati, 7 mesi intensi sono tanti“. I due hanno quindi trovato un punto d’incontro e si sono sostenuti a vicenda nell’affrontare le vicende familiari complicate.

“Mirko e Perla si amano ancora, vedo come si parlano, si abbracciano, come Perla parla di Mirko. Con gli occhi di una persona esterna, perché non mi vedo più nel triangolo, vedo amore tra loro“, ha concluso Greta facendo il tifo per un ritorno di fiamma tra Perla e Mirko.