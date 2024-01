Il conduttore si è goduto una splendida mattinata in compagnia del figlio Edoardo e dei nipotini Pietro e Virginia.

Gerry Scotti, tra i conduttori più amati dagli italiani, si dimostra essere anche un nonno estremamente premuroso e amato dai suoi nipotini. Il conduttore non è solito pubblicare gli scatti che lo ritraggono in compagnia del figlio, e ancora meno quelle con i nipotini ma recentemente è stato paparazzato dal settimanale “Chi” in compagnia del figlio Edoardo, 31 anni e dei nipotini Pietro e Virginia.

Gerry Scotti nonno premuroso

Gerry Scotti ama i suoi nipoti, Virginia di tre anni (la quale viene definita simpaticamente una “birba“) e Pietro, di nemmeno un anno. Sono pochi gli scatti che si possono trovare sui profili social del nonno che ritraggono il figlio Edoardo o i piccoli di casa, e i pochi presenti non mostrano mai i volti dei bambini.

Gerry, che non ha mai amato farsi vedere in giro, in quanto è una persona molto riservata, non è la prima volta che viene paparazzato insieme a Virginia e Pietro. Di recente, infatti, è stato visto passeggiare nel centro di Milano mentre si dirigeva al bar a fare colazione insieme al figlio Edoardo, la nuova Ginevra Piola (32 anni), i piccoli di casa e il loro cane, tenuto accuratamente al guinzaglio da Virginia.

Gerry Scotti si gode il tempo trascorso con i suoi nipotini Virginia e Pietro



Il conduttore ama molto essere nonno https://t.co/DmR3U1romC — Fanpage.it (@fanpage) January 24, 2024

I lunghi abbracci tra nonno e nipoti

Come molto spesso accade, l’uscita della famiglia è stata interrotta più volte dai fan di Gerry, i quali volevano fare due chiacchiere con lui e scattare qualche foto insieme. La piccola Virginia, inoltre, sembra essere sulla buona strada per seguire le orme del nonno: nonostante la sua giovane età ha catturato l’attenzione di tutti coloro che si trovavano in prossimità del tavolo nel quale stavano consumando la colazione.

Tra nonno e nipoti non sono di certo mancati anche lunghi abbracci, a sancire il rapporto che nonno Gerry è stato capace di creare con i suoi piccolini.