Stash si confessa e racconta per la prima volta, il prezioso consiglio di Maria De Filippi ricevuto durante i provini per Amici.

I The Kolors si stanno preparando a calcare il palco del Festival più atteso dagli italiani. La band è, infatti, stata scelta da Amadeus per partecipare all’edizione di Sanremo 2024 tra i big dell’evento con il brano “Un ragazzo una ragazza“. Sono, inoltre, uno dei sette concorrenti del Festival che provengono da “Amici“: la loro vittoria, corrispondente con l’inizio della carriera, risale al 2015.

Inizialmente, per i The Kolors non è stato semplice entrare nel mercato musicale: “Dentro mi sentivo uno sfigato“, ha confidato Stash, il frontman del gruppo, in una recente intervista per il settimanale “Chi”. “Facevo la musica la sera e poi all’alba andavo al mercato ortofrutticolo a scaricare le casse per pagare l’affitto“, ma con la vittoria ad “Amici” la sua vita (e quella degli altri membri del gruppo) ha preso una piega differente.

Ha rivelato, inoltre, che la stessa Maria De Filippi, durante i provini per poter accedere al talent di Canale 5, aveva detto loro alcune parole importantissime.

Stash Fiordispino

Le parole di Maria De Filippi

Per poter partecipare alle selezioni, i The Kolors si spostarono da Milano a Roma, ma non è stato un periodo facilissimo per loro. “Ci travestimmo da quella che secondo noi era una ‘band che può essere presa ad Amici – confidano – e cantammo brani in italiano tipo ‘In ginocchio da te‘”.

“Non stava andando benissimo – racconta il frontman del gruppo – e, allora, visto che avevamo appena composto Everytime dissi: ‘Facciamo quella‘.” “Quella decisione ha letteralmente cambiato il futuro”, ha dichiarato ancora Stash.

Non appena è iniziata la canzone, confida Stash, Maria si è alzata e ha cercato di tranquillizzarlo. “Ti devo tranquillizzare, questa è molto più forte delle cover in italiano. Prima stavate cercando di entrare ad Amici, adesso siete veri. E sappiate che, se entrerete qui, dovrete essere veri, qui vince chi non finge‘”, sono state le parole della padrona di casa.