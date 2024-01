Presa ancora di mira al GF Beatrice Luzzi, attaccata da Perla Vatiero. L’ultima polemica e le frasi dell’ex Temptation Island.

Ancora tensioni e polemiche al Grande Fratello. Non solo lo scontro tra Greta e Stefano ma anche quello tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi che nelle ultime ore sono state protagoniste di un faccia a faccia che avrà, con ogni probabilità, grande risalto nella prossima puntata in diretta su Canale 5.

Perla Vatiero contro Beatrice Luzzi al GF

Beatrice Luzzi

Nello specifico, a far salire la temperatura nella Casa più spiata d’Italia è stata Perla che ha avuto parole non troppo morbide per la Luzzi.

“Ma secondo te io ho bisogno di dire brutte parole? Il bello è che si è messa in mezzo pure Beatrice. Io non sono come gli altri. Non si devono permettere. Hanno sbagliato persona. Si pensa che lei mi tocca o mi fa male? A me lei non mi fa niente”, ha detto la Vatiero confidandosi con Greta e facendo riferimento ad alcuni momenti di tensione che proprio quest’ultima aveva avuto in precedenza, ma con Stefano.

Successivamente, sempre la Vatiero ha proseguito su Beatrice: “Lei mi scivola proprio. Pensa che mi metto a piangere per lei o che mi faccio prendere dall’esaurimento qui dentro per colpa sua? Amore mio, ma dai. Ti voglio bene. Lei sta solo trovando il momento giusto per tirarsi la questione con me. Mi ha detto che io penso solo a me. Io in puntata sai che dico ‘quando faccio i bagni penso a me?’ Incredibile, ti inziano a colpire quando sei debole“.

Di seguito anche un recente post Instagram che riguarda proprio lo scambio di battute tra le due relativamente alla Luzzi: