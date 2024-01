Momento di forte amarezza nella Casa del Grande Fratello per Greta Rossetti, scoppiata in lacrime dopo una brutta discussione.

Sono state ore di particolare tensione nella Casa del Grande Fratello. In modo specifico per Greta Rossetti e Stefano Miele che hanno avuto uno scambio di battute che ha portato la ragazza a sfogarsi in lacrime per le parole dell’uomo ritenute molto forti. La donna, come detto, ha avuto una crisi emotiva che è balzata subito agli occhi dei telespettatori.

Greta Rossetti, le lacrime dopo le parole di Stefano

Alfonso Signorini

Tra la Rossetti e Miele sono andati in scena alcuni momenti di tensione con la ragazza che dopo le parole dell’inquilino si è sfogata: “Non è solo il fatto che ha detto che sono patetica, ma quando ho detto che io non lo consideravo un mio ex lui mi ha detto ‘eh però lui te l’ha pucciato il biscotto’”.

Proprio questa frase, detta da Stefano a quanto pare, ha lasciato una sensazione di forte amarezza e imbarazzo nella giovane. “Io sono diventata rossa perché mi sono sentita in imbarazzo. È una frase tremenda. Ho pensato alla mia famiglia a casa che sente una roba del genere. Io mi vergogno anche per loro. La cosa della patetica è brutta, ma l’alta è bruttissima”.

Greta ha poi aggiunto: “Se sono scoppiata a piangere in bagno c’è un motivo. Mi ha fatto male e mi ha messo in una situazione orrenda. Ha detto una cosa volgare”.

Staremo a vedere se dopo questa vicenda, la produzione prenderà provvedimenti o si esporrà per riportare la calma nella Casa.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha commentato proprio la vicenda accaduta nella Casa: