Ha annunciato da poco la sua seconda gravidanza e ora Chiara Nasti sembra essere alle prese con gli ormoni. Sui social ecco lo sfogo.

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti stanno per diventare genitori per la seconda volta. La coppia ha annunciato l’arrivo del secondo bebè alcuni giorni fa e l’influencer sta già raccontando ai suoi fan come vanno le cose in gravidanza. In queste ore, la donna sembra essere alle prese con gli ormoni impazziti…

Chiara Nasti alle prese con gli ormoni in gravidanza

Chiara Nasti

Dopo aver spiegato di vivere una seconda gravidanza ben diversa dalla prima, dopo la quale aveva avuto il piccolo Thiago, la Nasti ha raccontato in queste ore quali siano i nuovo “problemi” con cui si trova a fare i conti.

In realtà, non si tratta di problematiche particolari, bensì, forse, degli ormoni impazziti: “Comunque ragazze, mi rendo conto che con gli ormoni della gravidanza non si può fare niente. Sarà che io sono una piagnucolona, cioè quando si tratta di mio figlio piango per tutto, cioè a prescindere dal fatto che qualunque cosa mi emozioni io piango”, ha detto la bella Chiara.

E ancora: “In questo periodo ho proprio la lacrima facile. Comunque, sono andata a vedere l’asilo per Thiago perché vorrei mandarlo a settembre, quindi, già mi sto informando e tutto e nulla, mi sono fatta dei pianti con le maestre che erano tutte lì a consolarmi e io a giustificarmi che comunque sono gli ormoni della gravidanza che mi fanno questo effetto… Non so se sia capitato anche a voi, ma a me sembra nato ieri Thiago e, invece, sto già andando a vedere la scuola… è assurdo”.

Staremo a vedere se nelle prossime settimane le cose andranno meglio e questo momento potrà essere solo un ricordo per lei.

Di seguito anche un post Instagram recente della donna durante una ecografia: