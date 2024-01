Momento di forte tensione ad Amici con gli allievi convocati da Rudy Zerbi molto arrabbiato per alcune situazioni in casetta.

Daytime di fuoco ad Amici. Nel corso dell’ultimo appuntamento andato in onda del talent show, infatti, gli allievi sono stati convocati da Rudy Zerbi per parlare delle pulizie in casa e, soprattutto, di chi non si starebbe comportando bene a tal proposito, Holden.

Rudy Zerbi, il duro confronto ad Amici

La questione nella scuola di Amici è partita da uno sfogo di Mida e di altri allievi che hanno fatto presente come alcuni compagni non siano troppo preoccupati di pulire dopo aver mangiato. Una situazione molto simile a quella capitata in passato che aveva visto Holden protagonista, in negativo.

Dopo essere stati convocati da Rudy, sono stati mostrati dei filmati in cui i ragazzi si lamentavano appunto delle mancate pulizie di alcuni compagni. A Mida è stato domandato di ripetere le sue parole davanti ai diretti interessati e il ragazzo non si è sottratto generando la reazione di Holden, chiamato in causa.

Il cantante ha quindi detto di non sentirsi il solo a non pulire e stava per scoppiare in lacrime. Per questo ha chiesto di uscire dalla sala e Zerbi, dopo qualche istante, ha proferito parola: “Ragazzi, basta essere ipocriti. Riflettete su quanto avete visto e detto e comportatevi”.

Al ritorno in casetta, poi, i ragazzi si sono confrontati e tra loro c’è stata forte tensione. Parecchia anche tra Mida e Gaia tra cui è in corso una storia d’amore.

