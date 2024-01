Voci di crisi tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni. Ma cosa sta accadendo davvero tra loro? A rivelarlo è stato Fabrizio Corona.

Sembra essere già giunta al capolinea la storia tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni. Dopo alcuni rumors delle scorse giornate, a darne in un certo senso conferma anche Fabrizio Corona tramite Dillinger News. Per il re dei paparazzi, la relazione tra l’argentina e il nuovo compagno, ormai, è conclusa.

Belen Rodriguez e Elio in crisi? Parla Fabrizio Corona

Belen Rodriguez

Come detto, la relazione tra l’argentina e Lorenzoni sembra essersi conclusa. Corona, su questo argomento, non ha dubbi e tramite il sito Dillinger News ha spiegato: “Belen vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare se stessa”.

Da come si legge, il fotografo sta parlando al passato a proposito della relazione tra la modella e Elio, e successivamente ha anche aggiunto in relazione alla sua amica che è “libera e felice” così “con i suoi figli e i suoi valori sudamericani”.

Non è chiaro quindi se questa sia la verità sulla situazione sentimentale della donna e dell’uomo ma se anche uno come Corona sembra convinto di questo, possibile che la crisi sia “ufficialmente certificata”.

Sulla storia sono stati numerosi gli indizi che hanno spinto il pubblico a supporre una rottura: in primi il fatto che lei non porti più al dito l’anello di fidanzamento ma anche alcuni recenti contenuti condivisi sui social dalla donna dove è stata messa in evidenza l’assenza di lui nelle foto e nelle stories.

Di seguito anche un vecchio post Instagram che riguarda l’argentina e il nuovo compagno prima delle voci di crisi: