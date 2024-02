Polemiche a Sanremo: Amadeus ha replicato ad alcune critiche e commenti di Elena Cecchettin, sorella della compianta Giulia.

Come spesso capita nel corso del Festival di Sanremo, le polemiche non mancano. L’ultima riguarda l’intervento di parte del cast di ‘Mare Fuori’ all’Ariston. I ragazzi della famosa serie hanno voluto mandare un messaggio contro la violenza sulle donne, una situazione che ha generato qualche perplessità in Elena Cecchettin, la sorella della compianta Giulia, vittima di femminicidio, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. In tal senso, Amadeus si è trovato a dover replicare alla ragazza.

Sanremo, Amadeus replica a Elena Cecchettin

Amadeus

La Cecchettin aveva commentato sui social la presenza e il messaggio dato sul palco dell’Ariston di Sanremo del cast di Mare Fuori con parole molto dure: “Le frasi ascoltate ieri su quel palco sono roba da baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha nulla a che vedere con la violenza maschile contro le donne“.

Successivamente, la sorella della povera Giulia aveva anche sottolineato alcuni passaggi della scrittrice Carlotta Vagnoli che aveva definito “un siparietto intriso di pinkwashing” l’intervento degli attori in questione.

Nel corso della conferenza stampa che precede la quarta serata del Festival, Amadeus si è trovato a rispondere a qualche domanda proprio sull’argomento: “Esprimo il massimo dolore per quello che è accaduto a Elena Cecchettin e alla sua famiglia. E rispetto il suo parere, ma secondo me l’intervento di Mare Fuori è stato bello”.

Il conduttore ha poi aggiunto rispondendo a chi gli chiedeva se avrebbe invitato Elena a Sanremo: “Non sarà invitata sul palco. E non la chiamerò: chiami qualcuno quando ti devi scusare, ma non quando non ti devi scusare. Poi comunque non ho il numero”.

Di seguito anche alcuni scatti pubblicati in un post su Instagram dal profilo di Sanremo relativo agli attori di Mare Fuori e al loro intervento: