In tanti si stanno chiedendo quali siano le reali condizioni di Re Carlo dopo l’annuncio del cancro. Camilla ha voluto spiegare tutto.

Sono giorni di grande fermento in Inghilterra dopo l’annuncio della Famiglia Reale in merito alla malattia di Re Carlo. Il sovrano è malato e ha un cancro e in tanti si stanno chiedendo quali siano le reali condizioni dell’uomo. In tal senso, a dare qualche aggiornamento ci ha pensato la Regina consorte Camilla.

Come sta Re Carlo: Camilla esce allo scoperto

Re Carlo e Camilla

Dopo l’annuncio dei problemi di salute del sovrano d’Inghilterra, il Regno Unito e in generale il mondo intero si sta domandando come possa stare effettivamente il Re. L’uomo, prima dell’annuncio del cancro, era stato sottoposto ad una operazione alla propostata e, solo successivamente, era stata data la notizia della malattia, ben più grave.

Ora, in occasione del primo evento pubblico dopo tale annuncio, la Regina consorte Camilla ha aggiornato tutti, sudditi in ansia compresi, sulla salute del marito.

“Come sta il Re?”, è stato chiesto alla donna. Lei, senza paura, ha replicato: “Sta molto bene date le circostanze”. E ancora: “Siamo molto colpiti da tutte le lettere e i messaggi che abbiamo ricevuto”.

Insomma, la Regina, presente ad un evento pubblico alla cattedrale di Salisbury, ha scelto poche parole ma decise che sembrano poter tranquillizzare, almeno per il momento, tutto il Regno.

Alle parole della donna, poi, si è aggiunta anche la recente visita del figlio Harry che dagli Stati Uniti, è arrivato a Londra per una “toccata e fuga” per stare vicino al padre e sincerarsi delle sue condizioni.

Per ulteriori aggiornamenti sul sovrano bisognerà ora attendere comunicati ufficiali dalla Famiglia Reale.

Di seguito anche quello che era stato il post su Instagram con l’annuncio della malattia del Re: