Tante news, scoop e indiscrezioni negli ultimi giorni. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Non sono mancate le sorprese in questi ultimi giorni dal 28 novembre al 2 dicembre. Polemiche, indiscrezioni e amori. Dal tatuaggio dedica di Chiara Nasti fino alla nuova fiamma di Ilary Blasi, pizzicata in momenti d’affetto con un altro uomo dopo la separazione da Totti. Andiamo a vedere tutti i migliori gossip della settimana.

I migliori gossip della settimana: il tatuaggio di Chiara Nasti

Chiara Nasti

Partiamo da una bellissima dedica di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il loro piccolo Thiago, nato da pochi giorni. La coppia ha scelto di farsi un tatuaggio col nome del bambino. Un gesto molto tenero che ha emozionato i loro seguaci.

Di seguito il post Instagram con le immagini rese pubbliche dal tatuatore di fiducia dei due:

Ilary Blasi e il nuovo fidanzato: c’è il bacio

Ilary Blasi e Bastian

Uno dei migliori gossip della settimana riguarda chiaramente quello relativo alla nuova fiamma di Ilary Blasi. La donna, dopo la separazione con Totti, è stata pizzicata da Chi con un nuovo uomo che pare chiamarsi Bastian. Lo scatto e il bacio non lasciano dubbi…

Pamela Prati e Marco Bellavia dolce coppia

Pamela Prati

Da una coppia ad un’altra: parliamo di Pamela Prati e Marco Bellavia che hanno annunciato ufficialmente la loro storia d’amore. Una relazione di cui in settimana si è tanto parlato dal regalo di lui per il compleanno di lei, alla cena “low cost” ma con tanto affetto.

Sophie Codegoni incinta: l’annuncio

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Un’altra bellissima notizia questa settimana relativa alla storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia ha annunciato di attendere un bambino. Emozionante il loro post social col quale hanno informato tutti.

Chiara Ferragni criticata per l’intimo natalizio

Chiara Ferragni 2020

Non mancano, ovviamente, anche le polemiche. Questa volta è Chiara Ferragni ad essere stata presa di mira dagli haters. Il motivo? L’intimo troppo osé per le feste di Natale. La donna ha pubblicizzato alcuni capi molto speciali ed è stata sommersa da insulti e parole non certo gentili.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG