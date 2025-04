Dal futuro di Antonella Clerici al caso Belen-Ignazio Moser: i gossip della settimana

Tantissime notizie dal mondo della tv, dello spettacolo e dei social. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni decisamente effervescenti dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social. Non solo le notizie contrastanti sul ritorno sul piccolo schermo di Barbara D’Urso. A prendersi la scena sono anche state le parole di Antonella Clerici sul suo futuro in Rai ma anche il caso piuttosto strano avvenuto “in famiglia” tra Belen Rodriguez, Ignazio Moser e Cecilia… Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 7 all’11 aprile 2025.

Gossip della settimana: il caso Belen-Ignazio Moser

Indubbiamente una delle vicende che ha destato particolare clamore in questi ultimi giorni è il caso interno tra le sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia, e Ignazio Moser, marito della seconda. Tra l’uomo e Belen è accaduto qualcosa, tanto che i due sono arrivati a non seguirsi più sui social e, addirittura, a bloccarsi (almeno fino a poche ore fa).

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Sebbene nessuno degli interessati abbia parlato di quanto accaduto, la tensione sarebbe stata evidente non solo sui social ma anche dal vivo. Alcuni esperti, infatti, hanno raccontato di un particolare episodio che avrebbe visto Belen avventurarsi in un “balletto” che ha fatto storcere il naso a Moser e Cecilia. Sarebbe stato questo il motivo dell’attrito o, per lo meno, avrebbe alimentato i fastidi interni alla famiglia.

Il futuro di Antonella Clerici in Rai

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

A far parlare anche Antonella Clerici e il suo futuro in Rai. Durante una intervista rilasciata a F, infatti, la conduttrice, tra i vari passaggi, ha svelato quelle che sarebbero le sue intenzioni una volta arrivata a scadenza di contratto, il prossimo giugno. La speranza è che tutto vada per il meglio…

Elisabetta Canalis di nuovo single?

Elisabetta Canalis – www.donnaglamour.it

Ha fatto parlare anche l’ex Velina, Elisabetta Canalis. Pare, infatti, che la donna sia tornata single. La storia con Georgian Cimpeanu sarebbe terminata definitivamente. Le ultime voci parlano addirittura di un inatteso tradimento…

Andrea Damante ed Elisa Visari presto genitori

Andrea Damante – www.donnaglamour.it

Una bellissima notizia ha suscitato grande gioia in questa settimana: Andrea Damante ed Elisa Visari diventeranno presto genitori. L’annuncio è arrivato dopo tantissime indiscrezioni tramite un post dolcissimo condiviso dalla coppia.

Cecilia Rodriguez, spuntano le ecografie

Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

Se si parla di bebè in arrivo, ecco anche il nome di Cecilia Rodriguez tornare prepotentemente agli onori di cronaca. L’argentina, infatti, si sarebbe “fregata da sola”. In una storia social, infatti, la donna avrebbe fatto notare un dettaglio appeso al proprio frigo. Di cosa si sarebbe trattato? Di alcune presunte ecografie. Staremo a vedere se ci saranno conferme in merito.