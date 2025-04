“Un balletto” di troppo: cosa sarebbe successo tra Belen, Ignazio e Cecilia

Qualche problema in corso tra Belen, Ignazio e Cecilia. Moser ha tolto il segui alla sorella della moglie: ecco cosa filtra sui motivi.

Nelle scorse ore si erano moltiplicate le voci di una “rottura” molto particolare avvenuta in casa Rodriguez. Nello specifico tra Ignazio Moser e Belen, sorella di sua moglie Cecilia. L’uomo pare avesse bloccato l’argentina oltre che tolto il segui. Ora, ci sarebbero nuove indiscrezioni relativamente ai motivi che avrebbero portato a tale gesto.

Il blocco di Ignazio Moser a Belen

Sembrano essere ore tesissime in casa di Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Infatti, pare che l’uomo abbia bloccato la conduttrice argentina e anche che le abbia tolto il segui su Instagram. Un qualcosa che è stato evidenziato dai principali media di cronaca rosa e che avrebbero trovato poi conferma anche dall’esperto di gossip Gabriele Parpiglia.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

“Che succede?”, si era domandato proprio Parpiglia nelle scorse ore ipotizzando che potesse essere accaduto “qualcosa di pesante” visto che sia l’argentina che Moser, si erano tolti il segui dai social oltre che aver rimosso dei like ai vari contenuti.

Il “balletto” di troppo

Adesso, sembrano esserci delle novità. Pare che la scelta di Moser di bloccare Belen e di togliere il “segui” sia stata dettata da un “balletto” di troppo da parte dell’argentina. Tutto sarebbe nato ad un evento, al Ploom, dove sia Ignazio che Belen sarebbero stati presenti nella giornata del 7 aprile. Qui, l’argentina si sarebbe lasciata andare a delle danze vistose anche con il dj che, in quella circostanza, era Andrea Damante. Questo avrebbe fatto storcere il naso a Moser che è stato amico dell’ex UeD ma che alla fine aveva scelto l’amicizia di Giulia De Lellis. Sebbene Belen non abbia fatto chissà cosa in particolare, quel “balletto” sarebbe, almeno in parte, il motivo di questo grande fastidio e di questa tensione in famiglia. Come sempre, tutto è da prendere con le pinze. Però…