Giorgia Soleri: “Monogamia? Non concepisco il possesso del corpo”

Ospite del podcast di Giulia Salemi, ‘Non lo faccio per moda’, Giorgia Soleri ha parlato di successo, di Damiano David e della monogamia.

In passato aveva già affrontato l’argomento relativo alla sua non monogamia, ma adesso Giorgia Soleri ha avuto modo di specificare ulteriormente alcuni concetti relativi al suo modo di essere anche in relazione alle esperienze vissute, compresa quella con l’ex fidanzato famoso, Damiano David. Intervenuta nel podcast di Giulia Salemi, ‘Non lo faccio per moda’, la nota influencer e attivista ha parlato di diverse tematiche iniziando proprio dal suo lavoro.

Giorgia Soleri e il lavoro sui social

“Io ho sempre usato i social perché ho sempre sentito questa esigenza comunicativa, per me i social sono sempre stati uno strumento fondamentale”, ha detto nel corso dell’intervista con Giulia Salemi, Giorgia Soleri. “Facevo la fotomodella freelance quindi utilizzavo i social anche per farmi conoscere dai fotografi ed è così che ho guadagnato i primi follower. Quando poi ho avuto le diagnosi, ho iniziato a parlarne anche perché io ho avuto la mia prima diagnosi di fibromialgia grazie ad un’altra donna che ne ha parlato”, ha detto.

In questo senso la Soleri ha spiegato: “Quindi mi sembrava giusto poter aiutare altre persone, nel frattempo ho avuto questa relazione che ha un po’ acceso un faro sulla mia figura e cercato in senso positivo di sfruttarla, di fare attivismo per far conoscere il tema delle malattie invisibili”.

Da Damiano David alle relazioni non monogame

Durante l’intervista non sono mancati passaggi lato amore. La Soleri ha spiegato di aver trovato “l’amore in se stessa” anche dopo le sofferenze passate: “Quando si è esposti, le persone si sentono in diritto di giudicare. Non c’era alternativa in quel caso perché c’era talmente tanta luce puntata che non si poteva fare altrimenti”, ha detto anche a proposito di quanto vissuto con Damiano David, suo ex.

Poi, a proposito del fatto di non essere monogama: “Ognuno di noi ha un modello più giusto anche all’interno di una coppia. Io non concepisco il possesso del corpo, quindi per me il sesso è una cosa bellissima e non penso che se tu possa farlo con un’altra persona, questo possa togliere qualcosa a me. Sì, a volte mi dà fastidio […] lo sì ho sempre tradito, non ho mai concepito l’esclusività fisica“.