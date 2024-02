Tante notizie in questi ultimi giorni dal mondo dello spettacolo e della tv: amori, novità ma anche polemiche. Vediamo i migliori gossip della settimana.

Sono stati giorni intensi dal mondo dello spettacolo e della tv, ma non solo. Diverse le notizie tra nuovi amori, futuri matrimoni ma anche rotture e polemiche. Spicca, sicuramente il “sì” di Diletta Leotta a Karius ma anche l’uscita ufficiale del libro bomba di Ilary Blasi sulla sua separazione da Totti. Andiamo a scoprire tutti i migliori gossip della settimana dal 29 gennaio al 2 febbraio.

Diletta Leotta e Karius si sposano: i gossip della settimana

Diletta Leotta

Partiamo dalla notizia più bella: Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno molto presto. L’annuncio è stato dato tramite un post Instagram dalla bellissima conduttrice di DAZN che ha spiegato di aver detto “sì” al compagno e padre di sua figlia prima dell’arrivo della piccola.

Ilary Blasi, le verità nel libro ‘Che stupida’

Ilary Blasi

A prendersi la scena durante questi ultimi giorni anche Ilary Blasi con l’uscita del suo libro ‘Che stupida’. Nell’opera della conduttrice, le verità sulla separazione con Totti dove sono state spiegate alcune dinamiche con tanto di intervento dei figli e anche la reazione della madre al tradimento del Pupone.

L’addio a Sandra Milo

Sandra Milo

Purtroppo, tra le varie notizie dal mondo dello spettacolo, anche il triste lutto della morte di Sandra Milo. La notizia della morte della donna è arrivata ad inizio settimana con grande amarezza da parte della sua famiglia, che le è stata sempre accanto, e del suo pubblico che l’ha amata fino all’ultimo giorno.

Nuovo amore per Anna Falchi

Anna Falchi

Cambiando decisamente argomento, nuovo amore per Anna Falchi. Proprio così, la showgirl e conduttrice ha ritrovato al suo fianco un uomo. Si tratta del politico della Lega, Andrea Crippa. I due sono stati pizzicati a cena insieme con tanto di bacio ed effusioni bollenti che non lasciano spazio ad interpretazioni.

Belen e Elio si sono lasciati: parlano gli amici

Belen Rodriguez

Dopo rumors di ogni tipo, sembra proprio che Belen e Elio Lorenzoni si siano lasciati. A dare conferma di questo, sono stati gli amici dell’uomo. Alcune persone vicine ad Elio, infatti, hanno spiegato nel dettaglio le ragioni per cui i due si sono allontanati. Tra le cause principali, alcuni atteggiamenti dell’argentina nei confronti degli ex, in particolare Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.