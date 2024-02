Nuovo amore per Anna Falchi? Sembra proprio di sì. La conduttrice è stata pizzicata con un famoso politico ed è scoppiato anche il bacio.

Sembra essere nuovamente impegnata e felice Anna Falchi. La famosa conduttrice, infatti, è stata pizzicata in dolce compagnia del noto politico Andrea Crippa. A scovare addirittura un bacio tra i due è stato Diva e Donna che non ha dubbi sulla relazione tra la showgirl e il deputato della Lega, vice di Matteo Salvini.

Anna Falchi, il bacio con Andrea Crippa: è amore?

Anna Falchi sembra avere, come detto, un nuovo amore. Si tratta di Andrea Crippa, vicesegretario della Lega e braccio destro di Matteo Salvini, con cui è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna. I due sono stati avvisati a Roma, seduti in platea durante lo spettacolo di Teo Mammucari, e successivamente anche mentre si scambiano un bacio in auto.

La foto non mente anche se, per la verità, al momento poco o nulla si sa sulla storia tra i due. Le uniche informazioni riguardano la presunta nuova felicità che l’attrice 51enne e il politico 37enne sembrano vivere.

Nonostante l’età diversa, i due sembrano assolutamente entusiasti nel vivere questa relazione che, come confermato dagli scatti del Settimanale, appare ricca di passione.

La Falchi è reduce dalla storia d’amore con Walter Rodinò, l’esperto di comunicazione con cui ha fatto coppia per circa un anno e mezzo. Per quanto riguarda Andrea Crippa, a sua volta ha chiuso di recente la sua storia d’amore con una bella salentina che risulta ancora presente in alcune foto social presenti nel suo profilo Instagram.

Staremo a vedere se i due vorranno dire qualcosa dopo la pubblicazione della foto del bacio. Sicuramente, i fan della bella Anna sperano che la donna possa aver finalmente ritrovato l’amore.

Di seguito anche il post Instagram di Diva e Donna con la foto del bacio tra il politico e la conduttrice: