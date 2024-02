Una nuova vita dopo l’arrivo del primo figlio, Cesare. Aurora Ramazzotti ha raccontato come il bimbo le abbia cambiato le abitudini.

L’arrivo di un figlio, indubbiamente, cambia tutto per una persona. In modo particolare per la madre. Ed è anche nelle piccole cose che Aurora Ramazzotti ha trovato le differenze col passato. La giovane conduttrice ha spiegato come il piccolo Cesare l’abbia portato a modificare anche alcune sue abitudini, fin dal primo mattino.

Aurora Ramazzotti, i cambiamenti dopo il piccolo Cesare

Aurora Ramazzotti

Sempre molto attiva ultimamente sui social. la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha spiegato che l’arrivo del suo primo figlio abbia modificato la routine, anche nelle piccole cose.

Particolare il riferimento al primo mattino e alla colazione. Aurora ha raccontato che rispetto al passato quando magari le capitava di svegliarsi tardi la mattina dopo aver fatto le ore piccole, adesso le cose sono molto cambiate. L’arrivo del bimbo, infatti, ha modificato il suo essere rendendola più matura e consapevole.

“Io non ho mai avuto l’abitudine di fare la colazione al bar tutte le mattine”, ha detto la Ramazzotti. “Da noi si mangiava sano, tutti a tavola insieme. Da quando ho Cesare, io tutte le mattine mi faccio un cappuccino e una brioche che sono sacrosante per me, allo stesso bar”. Questa situazione l’ha portata ad essere davvero diversa dal solito e più aperta anche al rapporto con le persone: “Sulla via saluto tutti, fruttivendolo, macellaio, farmacista e lo faccio rigorosamente vestita di mer*a, è una tradizione”.

Questo non significa, ovviamente, che la conduttrice non salutasse le persone prima, ma che adesso, sicuramente, le accade più spesso e lo molto più volentieri e con piglio diverso. Si comprendere, da queste parole, come le priorità della sua vita siano diventate diverse rispetto a prima. Il suo Cesare è il centro di tutto.

