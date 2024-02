Jannik Sinner non sarà a Sanremo 2024. Il super tennista italiano ha deciso di non rispondere all’invito di Amadeus e ha spiegato il motivo.

Farà il tifo da casa. Questa la decisione di Jannik Sinner a proposito della partecipazione o meno al Festival di Sanremo 2024. Il tennista italiano ha optato per declinare in via definitiva l’invito di Amadeus del quale si era parlato a lungo in queste giornate. Il giovane atleta è uscito allo scoperto spiegando anche il motivo dietro la sua scelta.

Sinner non andrà a Sanremo: l’annuncio

Jannik Sinner

La vittoria agli Australian Open di pochi giorni fa e la querelle sull’invito ricevuto per Sanremo 2024. Si parla ancora, e giustamente, del super talento del tennis italiano Sinner che ha annunciato la sua decisione a proposito della kermesse musicale ormai prossima all’inizio.

L’atleta, 22enne di Sesto Pusteria, ha deciso di non accettare l’invito di Amadeus per salire sul palco dell’Ariston e ha rispedito il tutto al mittente in modo molto cortese.

“Faccio il tifo da casa per il Festival di Sanremo”, ha detto come riportato dall’Ansa. “Sicuramente è un evento bello (Il Festival ndr), ma sto facendo qui due giorni a Roma dopo l’Australia e quando dovrei andare a Sanremo, sarò già a lavorare, ed è quello che mi piace fare. Per questo non andrò al Festival”.

Dietro la decisione del tennista, quindi, la voglia di guardare al suo futuro sportivo e ai prossimi traguardi da raggiungere dopo la vittoria all’Australian Open: “Con questi due giorni l’esperienza in Australia si è conclusa. Dobbiamo guardare ai prossimi tornei e continuare a lavorare, motivo per cui non andrò a Sanremo, ma farò il tifo da casa”, ha quindi concluso.

Di seguito anche un post Instagram del tennista già a lavoro: