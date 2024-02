Cuore nuovamente impegnato per Antonino Spinalbese. Pare proprio di sì. L’ex gieffino è stato paparazzato in dolce compagnia…

Possibile nuovo amore per Antonino Spinalbese. Il noto hairstylist, infatti, è stato paparazzato con una donna misteriosa per le vie di Milano. L’ex gieffino, nonché famoso ex di Belen Rodriguez, avrebbe ritrovato la serenità con una tatuatrice…

Nuovo amore per Antonino Spinalbese? Di chi si tratta

Antonino Spinalbese

Il noto hairstylist Antonino Spinalbese sembrerebbe aver trovato la tranquillità, in tema amore, accanto a una misteriosa ragazza. A confermarlo i recenti avvistamenti da parte dei paparazzi di Chi. La compagna di Spinalbese, una giovane mora, è stata seguita fino a casa dello stilista, dove sembrano aver trascorso una piacevole serata a cena.

Secondo alcune ricerche, la coppia potrebbe aver trascorso alcuni giorni insieme durante le vacanze di Natale, quando Spinalbese si trovava in Francia. La misteriosa ragazza è stata identificata come Ainhoa Foti Rodriguez, una famosa tatuatrice di 25 anni originaria di Genova. Curioso come il suo nome possa risultare familiare. Ebbene sì, perché è identico a quello dell’ex di Antonino, Belen.

Una simpatica coincidenza che ha suscitato sicuramente l’interesse dei media e dei fan.

Da quanto sappiamo la Foti Rodriguez lavora presso lo studio di tatuaggi Sir Edward Tattoo, noto per avere tra i suoi clienti numerose celebrità, tra cui proprio Belen e lo stesso hairstylist.

Non abbiamo troppe notizie riguardo quella che sarebbe la nuova coppia ma indubbiamente è plausibile pensare che i due si siano conosciuti proprio nello studio di tatuaggi.

Al momento, né Spinalbese né Ainhoa hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali o confermato i pettegolezzi sulla loro frequentazione.

Come spesso accade in questi casi, si attende di vedere come evolverà la situazione. Per ora, il silenzio da parte dei diretti interessati lascia spazio solo a speculazioni e chiacchiere.

