Nel giorno dell’ultimo saluto a Sandra Milo, il figlio Ciro ha svelato la reale causa della morte di sua madre nel corso dei funerali.

Addio a Sandra Milo. Il mondo dello spettacolo e i suoi cari hanno dato l’ultimo saluto all’attrice nel giorno dei suoi funerali. Durante la cerimonia, suo figlio Ciro ha parlato alla stampa ringraziando per la presenza ma anche svelando alcuni dettagli fin qui inediti relativi alle cause della morte di sua madre.

Sandra Milo, il figlio Ciro svela le cause della morte

Sandra Milo

Nel corso della cerimonia dei funerali della Milo, il figlio Ciro ha avuto modo di parlare con la stampa. In particolare l’uomo ha sottolineato gli ultimi giorni vissuti dalla madre: “Da giorni non dormo, le sono stato vicino fino all’ultimo, le ho tenuto la mano come avrebbe voluto. Era quello che avrebbe voluto. Ultimamente le si era abbassato il tono di voce, ma era cosciente, capiva e riconosceva le persone”.

Dopo aver spiegato la grande tristezza per lui e per tutta la famiglia, Ciro ha aggiunto cosa sia accaduto nell’ultimo periodo alla donna. Pare, infatti, che la Milo se ne sia andata a seguito di una malattia molto rapida scoperta per caso.

“Tutto è successo da un momento all’altro. Siamo andati per fare delle visite di tutt’altro genere per i suoi problemi all’anca ed è uscita fuori questa malattia fulminante, nonostante non abbia mai fumato in vita sua”, ha detto l’uomo.

“La notte le bagnavo le labbra perché non poteva neanche più bere. La sofferenza è stata veramente tanta”.

Ciro ha poi aggiunto sospirando: “Meno male che non l’ho fatta ricoverare quando si era liberato un posto. La mattina dopo è morta mentre le tenevo la mano, nel suo letto”. Proprio come avrebbe voluto la donna.

