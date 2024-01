Oltre ad ammiratori e seguaci dell’attrice, sono moltissimi i personaggi del cinema e della televisione che hanno voluto dare l’ultimo saluto all’artista.

I funerali di Sandra Milo si sono svolti oggi, a partire dalle 12: il feretro è arrivato nella Chiesa degli artisti a Roma. A darle l’ultimo saluto ci sono anche i figli Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis. Ieri è stata allestita la camera ardente in Campidoglio, dove sono accorsi anche i rappresentanti delle istituzioni, oltre a giornalisti, fotografi e personaggi del mondo dello spettacolo, da Leopoldo Matelloni a Nadia Rinaldi, Giucas Casella e tantissimi altri ancora.

Alcuni pensieri dei presenti al funerale

“Una presenza come lei ha ispirato Fellini, grandi autori. Mi trema la voce, scusate, sono commosso” ha detto Michele Placido ricordando Sandra Milo, aggiungendo anche che “La cosa meravigliosa è questo affetto della gente, lei ha segnato la storia del cinema e la gente la ha acclamata anche per la sua umanità“.

Eleonora Daniela, invece la ricorda con queste parole: “era ed è eterna perché rimarrà sempre nella storia del nostro grande cinema, della televisione e nei nostri cuori. Una donna di grande generosità e bontà, una donna con una grande caratteristica, rara: sapeva ascoltare e pensare agli altri“.

Per Vladimir Luxuria la scomparsa dell’attrice corrisponde alla perdita di un’amica: “Non l’ho mai sentita parlare male di nessuno, una donna dolcissima, amante della libertà, una donna libera che ha sempre lottato anche per la libertà degli altri e della comunità LGBT“, ha detto la conduttrice.

Sandra Milo

Sandra Milo è stata “una donna che, come hanno detto tutti, generosissima e carina, non ha mai parlato male di nessuno, è sempre stata dolce“, ha detto Gloria Guida, la cui madre condivideva una grande amicizia con l’attrice. “Cara Sandra, mi rimani nel cuore” si legge invece su una delle corone di fiori poste fuori dalla chiesa, inviata da Rita Pavone.

Mara Venier, accorsa per l’ultimo saluto dell’attrice ha confessato: “Non so da che parte cominciare, i ricordi sono tantissimi. Lei era una donna gentile, generosa, molto presente nell’amicizia“. “Ogni tanto mi chiamava e mi diceva ‘è tanto che non ci sentiamo, volevo solo dirti che ti voglio bene‘”, ha aggiunto ancora la conduttrice di “Domenica In”.

Le parole di Ciro de Lollis

Ciro De Lollis, uno dei figli di Sandra Milo, visibilmente commosso ha voluto ringraziare tutti i presenti: l’affetto ricevuto “è stato immenso, sono arrivate persone di ogni età, chi arrivava coi mezzi da fuori, persone anziane venute apposta per la mamma. Un affetto incredibile. Una donna che è sempre stata sincera, vera, a questa ondata di affetto avrebbe risposto con un piacere immenso, anche perché non era una persona che se la tirava“.

“A chi non l’ha conosciuta – ha detto ancora – la racconterei come una madre che ha fatto di tutto e di più per noi figli, spesso ha interrotto il lavoro, era sempre presente, ci portava a scuola tutte le mattine, ci veniva a prendere a qualsiasi ora della notte“. La scomparsa della donna, inoltre, coincide proprio con il compleanno del nipote, figlio di Ciro, che ha scoperto della scomparsa solo il giorno seguente: “mi chiedeva di lei – ha rivelato l’uomo – gli ho fatto capire che gli faceva gli auguri“.