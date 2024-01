L’influencer ha spiazzato tutti annunciando, tramite un post su Instagram, di aver ricevuto la proposta di matrimonio.

L’annuncio è stato dato poco fa tramite un post pubblicato su Instagram dalla diretta interessata. Diletta Leotta, dunque, all’insaputa di tutti, ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo compagno, il calciatore Loris Karius.

L’annuncio della Leotta

“Vi devo dire una cosa... – ha scritto Diletta Leotta su Instagram – I said yes“. Con queste poche parole l’influencer ha spiazzato tutti. L’annuncio, infatti, rivela che la Leotta ha ricevuto da qualche mese la proposta di matrimonio da parte del suo compagno,Loris Karius, nonché padre della loro primogenita Aria.

La proposta di matrimonio è arrivata la scorsa estate, prima della nascita della figlia, come si vede dall’immagine che l’influencer ha scelto per condividere la bella notizia. Nella foto, infatti, Diletta Leotta mostra l’anello al dito, ancora con il pancione fasciato da uno splendido abito bianco corto senza spalline ed impreziosito con le piume.

“Ho aspettato qualche mese a dirvelo – ha rivelato il volto di Dazn – perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!“.

“Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’, – si legge ancora nel post – nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando“.

L’amore tra i due è sbocciato in seguito all’incontro avvenuto a Londra, dove Diletta Leotta stava trascorrendo un viaggio-studio per migliorare la lingua inglese. Tutte le difficoltà riscontrate dalla coppia nel vivere una storia d’amore a distanza sono scomparse con la nascita della piccola Aria. Ora, dunque, la coppia è pronta per le nozze e i fan non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli del grande evento.