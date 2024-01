Nel libro la conduttrice ha smentito tutti i presunti flirt che l’hanno vista al centro del gossip dopo la separazione con Totti.

Le rivelazioni presenti nel libro di Ilary Blasi, “Che stupida“, uscito da pochissimo, continuano a fare scalpore. La showgirl ha deciso di analizzare dettagliatamente tutta la storia con Francesco Totti, dando ulteriori informazioni a riguardo dei rumors che sono emersi in concomitanza con l’annuncio del divorzio. In particolare, ad attirare l’attenzione, sono stati i nomi di Antonino Spinalbese e Alessio La Padula, ex ballerino di Amici.

Le nuove rivelazioni

Nel corso delle registrazioni del programma “Star in the Star“, Ilary Blasi era stata sorpresa a lasciare diversi like sotto i post di Alessio La Padula, uno dei ballerini del programma. A partire da qual momento si erano fatte sempre più insistenti le voci di una presunta frequentazione tra loro.

Grazie alle dichiarazioni contenute in “Che stupida“, la conduttrice ha avuto modo di spiegare che i gossip che l’avrebbero vista legata sentimentalmente al ballerino e ad Antonino Spinalbanese sono prive di fondamento. “Può darsi che avessi messo like a qualche suo post“, ha ammesso Ilary riferendosi ai post del ballerino, aggiungendo “come farebbe una simpatica collega di lavoro“.

Sul conto di Ilary si era anche ipotizzato un flirt con Antonino Spinalbese (all’epoca già fidanzato), definito inizialmente come “il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary“. Tuttavia si è poi scoperto trattarsi di Cristiano Iovino.

Di seguito, l’immagine della copertina del libro che la conduttrice ha pubblicato sui social.

La risposta di Alessio La Padula

Il ballerino di Amici aveva commentato le voci diffuse sul suo conto da Fabrizio Corona, scrivendo un messaggio carico d’ira: “Ma perché a 50 anni fai ancora queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile? Tipo me e tanta altra gente. Perché tanto il tuo momento up è finito, è finito!”. Ed ancora aveva infierito dicendo: “Non c’è più, rassegnati, trovati un lavoro e non rompere il c***o alla gente con le tue cose da bimbimin**ia“.